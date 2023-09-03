ПСЖ хочет продать Наваса до окончания трансферного окна

Голкипер Кейлор Навас может покинуть "ПСЖ" до закрытия трансферного окна. Парижане рассчитывают расстаться с игроком и не рассчитывают на него.

В парижском клубе ждут предложений от команд из Турции или Саудовской Аравии. В этих странах трансферное окно все еще открыто.

Напомним, прошлый сезон Кейлор Навас провел в "Ноттингем Форест", сыграл 17 матчей в АПЛ, пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль. Контракт 36-летнего вратаря с ПСЖ рассчитан на лето 2024 года.