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ПСЖ хочет продать Наваса до окончания трансферного окна

Франция
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Игрок не нужен парижанам

ПСЖ хочет продать Наваса до окончания трансферного окна

Фото: psg.fr

Новина українською

Голкипер Кейлор Навас может покинуть "ПСЖ" до закрытия трансферного окна. Парижане рассчитывают расстаться с игроком и не рассчитывают на него.

В парижском клубе ждут предложений от команд из Турции или Саудовской Аравии. В этих странах трансферное окно все еще открыто.

Напомним, прошлый сезон Кейлор Навас провел в "Ноттингем Форест", сыграл 17 матчей в АПЛ, пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль. Контракт 36-летнего вратаря с ПСЖ рассчитан на лето 2024 года.

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В статье: Кейлор Навас Пари Сен-Жермен
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Источник:
Nico Schira

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