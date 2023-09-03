  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Нелёгкая победа Лилля, провал Лорьяна и первый пункт Клермона 
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Нелёгкая победа Лилля, провал Лорьяна и первый пункт Клермона 

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Команда Фонсеки продолжает чередовать неудачи с победами 

Лига 1. Нелёгкая победа Лилля, провал Лорьяна и первый пункт Клермона 

Фото: LOSC, Twitter

Новина українською

Лига 1, 4-й тур

Лилль – Монпелье 1:0

Гол: Языджи 2

Тулуза – Клермон 2:2

Голы: Абухляль 8, Магри 14 – Кье 34 (п), Ожье 90+6

Мец – Реймс 2:2

Голы: Сабали 7, Джаллоу 63 – Диаките 17, Теума 52

Гавр – Лорьян 3:0

Голы: Кузяев 53, Алиуи 70, Мбемба 90+6

"Лилль" добыл вторую победу в сезоне, минимально одолев "Монпелье". Встреча двух симпатичных атакующих команд закончилась неожиданно низкорезультативно. Единственный мяч в матче провёл Юсуф Языджи, блестяще пробив со штрафного на второй минуте игры. При этом подопечные Фонсеки продолжили владеть инициативой и вполне комфортно довели дело до победы, несмотря на некоторую активизацию "палладинов" в концовке.

"Тулуза" упустила перевес в два гола в игре с "Клермоном". Последние проиграли все три стартовые встречи, потому "фиолетовые" думали, что дело сделано, когда повели в два мяча в стартовые четверть часа. Впрочем, "Клермон" сумел вернуться в бой, отыграв последний гол на последней компенсированной минуте. С одним пунктом они теперь соседствуют с "Лином" и "Лансом" в зоне вылета.

"Реймс" не смог победить в Меце, выдав блеклый матч. Парням Стилла повезло дважды забить издали и добыть ничью. "Гавр" шокировал "Лорьян", добыв первую победу после возвращения в Лигу 1. Все три гола были забиты после перерыва.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ хочет продать Наваса до окончания трансферного окна
yellow-arrow
Внимательно ли вы следили за летними трансферами в ТОП-5 лигах? Квиз
yellow-arrow
Коло-Муани рассказал, кто для него самый легендарный футболист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Реймс Монпелье Тулуза Гавр Клермон (Клермон-Ферран) Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде