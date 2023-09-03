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Лига 1. Нелёгкая победа Лилля, провал Лорьяна и первый пункт Клермона
Команда Фонсеки продолжает чередовать неудачи с победами
Фото: LOSC, Twitter
Лига 1, 4-й тур
Лилль – Монпелье 1:0
Гол: Языджи 2
Тулуза – Клермон 2:2
Голы: Абухляль 8, Магри 14 – Кье 34 (п), Ожье 90+6
Мец – Реймс 2:2
Голы: Сабали 7, Джаллоу 63 – Диаките 17, Теума 52
Гавр – Лорьян 3:0
Голы: Кузяев 53, Алиуи 70, Мбемба 90+6
"Лилль" добыл вторую победу в сезоне, минимально одолев "Монпелье". Встреча двух симпатичных атакующих команд закончилась неожиданно низкорезультативно. Единственный мяч в матче провёл Юсуф Языджи, блестяще пробив со штрафного на второй минуте игры. При этом подопечные Фонсеки продолжили владеть инициативой и вполне комфортно довели дело до победы, несмотря на некоторую активизацию "палладинов" в концовке.
"Тулуза" упустила перевес в два гола в игре с "Клермоном". Последние проиграли все три стартовые встречи, потому "фиолетовые" думали, что дело сделано, когда повели в два мяча в стартовые четверть часа. Впрочем, "Клермон" сумел вернуться в бой, отыграв последний гол на последней компенсированной минуте. С одним пунктом они теперь соседствуют с "Лином" и "Лансом" в зоне вылета.
"Реймс" не смог победить в Меце, выдав блеклый матч. Парням Стилла повезло дважды забить издали и добыть ничью. "Гавр" шокировал "Лорьян", добыв первую победу после возвращения в Лигу 1. Все три гола были забиты после перерыва.
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