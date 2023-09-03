Лига 1. Нелёгкая победа Лилля, провал Лорьяна и первый пункт Клермона 

Лига 1, 4-й тур

Лилль – Монпелье 1:0

Гол: Языджи 2

Тулуза – Клермон 2:2

Голы: Абухляль 8, Магри 14 – Кье 34 (п), Ожье 90+6

Мец – Реймс 2:2

Голы: Сабали 7, Джаллоу 63 – Диаките 17, Теума 52

Гавр – Лорьян 3:0

Голы: Кузяев 53, Алиуи 70, Мбемба 90+6

"Лилль" добыл вторую победу в сезоне, минимально одолев "Монпелье". Встреча двух симпатичных атакующих команд закончилась неожиданно низкорезультативно. Единственный мяч в матче провёл Юсуф Языджи, блестяще пробив со штрафного на второй минуте игры. При этом подопечные Фонсеки продолжили владеть инициативой и вполне комфортно довели дело до победы, несмотря на некоторую активизацию "палладинов" в концовке.

"Тулуза" упустила перевес в два гола в игре с "Клермоном". Последние проиграли все три стартовые встречи, потому "фиолетовые" думали, что дело сделано, когда повели в два мяча в стартовые четверть часа. Впрочем, "Клермон" сумел вернуться в бой, отыграв последний гол на последней компенсированной минуте. С одним пунктом они теперь соседствуют с "Лином" и "Лансом" в зоне вылета.

"Реймс" не смог победить в Меце, выдав блеклый матч. Парням Стилла повезло дважды забить издали и добыть ничью. "Гавр" шокировал "Лорьян", добыв первую победу после возвращения в Лигу 1. Все три гола были забиты после перерыва.