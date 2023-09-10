Дракслер вслед за Вератти перейдет в чемпионат Катара

Немецкий полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер перейдет в клуб "Аль-Ахли" из Катара.

Трансфер немца в ближневосточный клуб был согласован девятого сентября. Пока деталей о трансфере достаточно мало, но известно, что он должен состояться до закрытия трансферного окна.

Напомним, также "ПСЖ" покинет Марко Верратти, о переходе в Катар которого стало известно ранее.