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Дракслер вслед за Вератти перейдет в чемпионат Катара
Трансфер уже согласован
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер перейдет в клуб "Аль-Ахли" из Катара.
Трансфер немца в ближневосточный клуб был согласован девятого сентября. Пока деталей о трансфере достаточно мало, но известно, что он должен состояться до закрытия трансферного окна.
Напомним, также "ПСЖ" покинет Марко Верратти, о переходе в Катар которого стало известно ранее.
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Источник:L`Equiре
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