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Дракслер вслед за Вератти перейдет в чемпионат Катара

Франция
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Трансфер уже согласован

Дракслер вслед за Вератти перейдет в чемпионат Катара

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер перейдет в клуб "Аль-Ахли" из Катара.

Трансфер немца в ближневосточный клуб был согласован девятого сентября. Пока деталей о трансфере достаточно мало, но известно, что он должен состояться до закрытия трансферного окна.

Напомним, также "ПСЖ" покинет Марко Верратти, о переходе в Катар которого стало известно ранее.

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В статье: Катар Юлиан Дракслер Аль-Ахли (Джидда)
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Источник:
L`Equiре

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