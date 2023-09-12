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Дембеле о ПСЖ: думаю, что это лучшая команда, в которой я играл

Франция
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Дембеле перешел из Барселоны в ПСЖ этим летом за 50,4 миллиона евро

Дембеле о ПСЖ: думаю, что это лучшая команда, в которой я играл

Фото: fcbarcelona.com

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле назвал парижский клуб лучшим, в котором он играл.

"Думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. У них есть качественные игроки на всех позициях, которые выступают в лучших сборных мира. Есть конкуренция, это толкает всех поднимать свой уровень на максимум".


Дембеле перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" этим летом за 50,4 миллиона евро. В прошлом сезоне за "Барселону" он провел 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
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Источник:
Téléfoot

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