Дембеле о ПСЖ: думаю, что это лучшая команда, в которой я играл

Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле назвал парижский клуб лучшим, в котором он играл.

"Думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. У них есть качественные игроки на всех позициях, которые выступают в лучших сборных мира. Есть конкуренция, это толкает всех поднимать свой уровень на максимум".



Дембеле перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" этим летом за 50,4 миллиона евро. В прошлом сезоне за "Барселону" он провел 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.