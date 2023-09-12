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Дембеле о ПСЖ: думаю, что это лучшая команда, в которой я играл
Дембеле перешел из Барселоны в ПСЖ этим летом за 50,4 миллиона евро
Фото: fcbarcelona.com
Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле назвал парижский клуб лучшим, в котором он играл.
"Думаю, что это лучшая команда, в которой я играл. У них есть качественные игроки на всех позициях, которые выступают в лучших сборных мира. Есть конкуренция, это толкает всех поднимать свой уровень на максимум".
Дембеле перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" этим летом за 50,4 миллиона евро. В прошлом сезоне за "Барселону" он провел 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.
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