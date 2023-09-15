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ПСЖ продаст Дракслера катарскому Аль Ахли за втрое более высокую сумму, чем его оценивают на трансферном рынке
Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре
PSG
29-летний полузащитник решил присоединиться к "Аль-Ахли" из Дохи, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
"ПСЖ" получит более 20 миллионов евро. Дракслер подпишет контракт с новым клубом до 2025 года. Он приедет в Катар в пятницу или субботу и пройдет медосмотр на выходных.
Ранее сообщалось, что немец отказался от перехода в "Аль-Ахли" из-за семейных обстоятельств. Теперь он все же решил присоединиться к катарской команде.
Прошлый сезон Дракслер провел в аренде за Бенфику, но постоянного игрового времени там не имел, он сыграл в 18 поединках за лиссабонцев во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. Transfermarkt оценивает немца в 6 млн. евро, что почти втрое меньше той суммы, которую за него предлагает катарский клуб.
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