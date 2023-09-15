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ПСЖ продаст Дракслера катарскому Аль Ахли за втрое более высокую сумму, чем его оценивают на трансферном рынке

Франция
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Юлиан Дракслер продолжит карьеру в Катаре

ПСЖ продаст Дракслера катарскому Аль Ахли за втрое более высокую сумму, чем его оценивают на трансферном рынке

PSG

UA-Футбол
Новина українською

29-летний полузащитник решил присоединиться к "Аль-Ахли" из Дохи, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

"ПСЖ" получит более 20 миллионов евро. Дракслер подпишет контракт с новым клубом до 2025 года. Он приедет в Катар в пятницу или субботу и пройдет медосмотр на выходных.

Ранее сообщалось, что немец отказался от перехода в "Аль-Ахли" из-за семейных обстоятельств. Теперь он все же решил присоединиться к катарской команде.

Прошлый сезон Дракслер провел в аренде за Бенфику, но постоянного игрового времени там не имел, он сыграл в 18 поединках за лиссабонцев во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. Transfermarkt оценивает немца в 6 млн. евро, что почти втрое меньше той суммы, которую за него предлагает катарский клуб.

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Источник - Бывший игрок сборной Италии, триумфатор Чемпионата мира 2006 года, возглавит Лион. Это не Гаттузо
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В статье: Юлиан Дракслер Пари Сен-Жермен
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Источник:
Florian Plettenberg

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