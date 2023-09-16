Франция
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Лига 1. Очередная катастрофа Ланса перед стартом ЛЧ
Ланс потерпел четвертое поражение в сезоне
Фото: Imago
Лига 1. 5-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Мец 0:1
Гол: Асоро 37
Ланс: Самба – Гради, Дансо, Хусанов (Диуф, 72) – Агилар (Франковски, 63), Абдул Самед, Томассон, Мачадо (Мауасса, 63) – Сотока, Фюльжени (Саид, 63) – Ваи (Гилавоги, 73)
Мец: Укиджа – Куао, Эрелль, Канде, Юдоль – Ндукиди, Ндорам – Асоро (ван ден Керкхоф, 62), Камара (Маига, 73), Сабали (Дэнли, 73) – Эступиньян (Элисор, 62)
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