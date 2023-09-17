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Лига 1. Нулевые ничьи Марселя и Лиона
Олимпики завершают 5-й тур на третьих местах – с разных концов
Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter
Оба Олимпика не оправдали ожиданий в воскресных матчах Лиги 1. "Марсель" не сумел забить "Тулузе", поделив очки с действующим обладателем Кубка Франции. Таким образом "провансальцы" упустили возможность сравняться разделить первое место с "Монако", сыграв вничью в третий раз за четыре последних тура.
Тем не менее "Марсель" продлил серию без поражений в чемпионате и сохранил за собой третье место в таблице. На том же третьем месте, только с конца, расположился "Лион". "Ткачи" в дебютном поединке Фабио Гроссо на посту главного тренера отдали все силы для победы, но пробить ворота "Гавра" так и не сумели. В этом матче также были зафиксированы финальные нули на табло. Пока что кроме "Бреста" никто новичка победить так и не сумел.
Лига 1. 5-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Тулуза 0:0
Марсель: Лопес – Клосс, Мбемба, Балерди (Меите, 56), Лоди – Муге (Ндиай, 56), Верету, Ронжье (Кондогбиа, 66), Корреа (Харит, 66) – Обамеянг, Витинья
Тулуза: Рест – Деслер, Николайсен, Коста, Диарра (Суасо, 72) – Деннум (Абухляль, 59), Жанро (Бангре, 72), Шмидт, Сьерро (Спирингс, 59) – Даллинга, Магри (Каманси, 84)
Лион, Парк Олимпик Лионне
Лион – Гавр 0:0
Лион: Лопеш – Кумбеди, Мата, Диоманде, Тальяфико – Какре, Акуоку (Лепенан, 77), Толиссо (Бальде, 68) – Шерки, Нуама (Морейра, 77) – Ляказетт
Гавр: Дема – Опери, Льорис, Санганте, Сальмье – Казимир (Логбо, 74), Кешта (Ндиайе, 58), Туре – Кузяев (Сумаре, 89), Алиуи, Байо (Грансир, 58)
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