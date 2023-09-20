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Официально. Марселино покинул Марсель из-за угроз от фанатов

Франция
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Специалисты не могут продолжать работу в таких условиях

Официально. Марселино покинул Марсель из-за угроз от фанатов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" объявил об уходе Марселино Тораля и его команды в связи с угрозами от фанатов на встрече с болельщиками, которая прошла 18-го сентября. Специалист провел всего 7 матчей у руля команды.

"Олимпик Марсель" считает, что события 18 сентября и угрозы, полученные в адрес членов руководства ОМ, не позволяют Марселино и его техническому персоналу в надлежащих условиях выполнять свои обязанности, для которых они были наняты.

В результате этой печальной ситуации Марселино и его команда не могут продолжить свою миссию в Марселе.

Весь клуб горько сожалеет об уходе тренера и технического персонала, прибывших в Марсель только 23 июня и продемонстрировавших полную преданность клубу, по неспортивным причинам", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Отметим, что на встрече фанаты жестко раскритиковали действия правления клуба, а также главного тренера Марселино и игру команды под его руководством. Президенту клуба Пабло Лонгории угрожали.

После 5 туров Лиги 1 "Марсель" идет на 4-м месте в чемпионате, набрав 9 очков.

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В статье: Марселино Тораль Марсель
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Источник:
om.fr

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