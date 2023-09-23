За минуту до закрытия трансферного окна – стали известны детали о трансфере Коло-Муани в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" официально оформил переход Рандаля Коло-Муани за одну минуту до закрытия трансферного окна.

24-летний француз уже успел попозировать с футболкой для клубных медиа, дать интервью и подписать контракт, а в это время руководство клуба надеялось, что трансфер нападающего не сорвется в последний момент.

Как известно, действующий чемпион Франции купил футболиста за 95 миллионов евро у "Айнтрахта". Год назад германский клуб подписал его на правах свободного агента.