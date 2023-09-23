  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. За минуту до закрытия трансферного окна – стали известны детали о трансфере Коло-Муани в ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За минуту до закрытия трансферного окна – стали известны детали о трансфере Коло-Муани в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Переход был "на волоске"

За минуту до закрытия трансферного окна – стали известны детали о трансфере Коло-Муани в ПСЖ

psg

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" официально оформил переход Рандаля Коло-Муани за одну минуту до закрытия трансферного окна.

24-летний француз уже успел попозировать с футболкой для клубных медиа, дать интервью и подписать контракт, а в это время руководство клуба надеялось, что трансфер нападающего не сорвется в последний момент.

Как известно, действующий чемпион Франции купил футболиста за 95 миллионов евро у "Айнтрахта". Год назад германский клуб подписал его на правах свободного агента.

По теме
yellow-arrow
Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
yellow-arrow
Монако – Ницца 0:1. Чудеса Булки, два нереализованных пенальти Балогуна и дриблинг от Бога
yellow-arrow
Среди топ-клубов ПСЖ заработает больше всех на групповом этапе Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Le Parisien

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде