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Лига 1. Первая победа Ланса, дерзкий Гавр и удачливый Страсбур
Фото: Racing Club de Lens, twitter
Лига 1. 6-й тур
Ланс – Тулуза 2:1
Голы: Саид 45+22, Гилавоги 84 – Пинья 33
Ланс: Самба – Гради, Данзо, Медина – Агилар, Томассон (Эль-Энауи, 77), Абдул-Самед, Франковски (Мачадо, 63) – Диуф (Гилавоги, 63), Саид (Ваи, 63), Сотока (Фюльжени, 85)
Тулуза: Рест – Кебен (Коста, 58), Николайсен, Диарра, Суасо – Каманси (Деннум, 46), Шмидт – Кассерес, Жанро (Сьерро, 67), Сесар Хелаберт (Беграуи, 78) – Даллинга (Магри, 59)
Гавр – Клермон 2:1
Голы: Алиуи 4, Байо 7 – Конате 45+2
Гавр: Дема – Сальмье, Льорис, Санганте, Опери – Кузяев (Мбемба, 88), Туре, Кешта (Ндиайе, 83), Казимир (Эль-Хаджам, 82), Байо (Логбо, 74) – Алиуи (Сабби, 74)
Клермон: Диав – Конате (Зеффан, 73), Кофрие, Пельмар, Сейду, Аллевина (Бутобба, 89) – Гоналон (Кеита, 83), Гастьен (Рашани, 73), Маньен – Чам (Кье, 83), Николсон
Метц – Страсбур 0:1
Гол: Диарра 83
Метц: Укиджа – Куао (Тетте, 86), Эрей, Канде, Юдоль – Камара (Атта, 62), Ндорам – Сабали (Мбайе, 63), Жан-Жак, Эступиньян (Элизор, 63) – Асоро (ван ден Керкхоф, 78)
Страсбур: Зельс – Сеная, Ньямси, Перрен, Делен – Дукуре, Деменге (Мотиба, 68), Диарра – Баква (Мванга, 68), Эмега (Гильбер, 90), Анжело Габриэл (Дьон, 84)
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