Лига 1, 6-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Марсель 4:0

Голы: Хакими 8, Коло Муани 37, Рамуш 47, 89

"Пари Сен-Жермен" в непринужденной манере смял "Марсель", добыв свою юбилейную 50-тую победу в Ле Классик. Кризисный Олимпик выдал один из слабейших перфомансов в дерби Франции за последние годы, не оказав сопротивления перед своим соперником в сегодняшнем матче. Единственной проблемой для Луиса Энрике этим вечером стала травма Килиана Мбаппе, покинувшего поле с травмой голеностопа в середине первого тайма.

Обе команды неожиданно перешли на схемы с тремя центральными защитниками. Луис Энрике таким образом убил двух зайцев: замаскировал отсутствие центрхавов Витиньи и Руиса, которые не были готовы сыграть весь матч, плюс усиленно надавил на уязвимые фланги "Марселя". Номинальный инсайд Брэдли Барколя терзал оппонентов в роли латераля слева, а на правом краю уничтожал Хакими. "Марсель" же банально попытался насытить центр как можно большим количеством защитников и полузащитников, но их ставка не оправдалась.

Ашраф Хакими в таких условиях расцвёл во всей красе. Уже на 8-й минуте марокканец заставил Парк де Пренс забыть о Месси, роскошно исполнив штрафной, положив мяч в ближнюю девятку. ПСЖ тотально владел мячом до перерыва, но даже в позиционной атаке постоянно умудрялся находить дыры между линий Олимпика – настолько их было много. Хакими снова действовал по всему фронту, не стесняясь смещаться в центр под удар или передачу. Дальний удар Ашрафа спустя полчаса приняла на себя штанга, после рикошета от которой Коло Муани забил свой первый гол за новый клуб.

Между двумя первыми голами вместилась единственная опасная контратака "Марселя" с ударом Витиньи в перекладину после подачи Клосса – сказалось неумение Барколя правильно занимать позицию. Но главным событием скорее стала травма Мбаппе, который на ровном месте подвернул голеностоп. Впрочем, даже без автора 8 голов в 5 матчах сезона ПСЖ сумел довести дело до разгрома.

Временный тренер Олимпика Жак Абардонадо попытался вернуть свою команду в игру тактическими и кадровыми изменениями в перерыве, но всё это не имело значения. Уже в начале второй половины свой дебютный гол в Лиге 1 забил также и Гонсалу Рамуш. Очередная убийственная атака хозяев правым флангом закончилась опасной подачей Дембеле в штрафную и точнейшим ударом португальца головой. 3:0.

На этом "Пари Сен-Жермен" сбавил обороты, а Энрике постепенно стал менять лидеров. Напоследок экс-коуч "Барсы" испробовал вариант с двумя форвардами, который дал плоды в самой концовке встречи. Коло Муани показал, зачем он в Париже: прорвался по правому краю и свёл Рамуша с вратарём. Гонсалу не подвёл и аккуратно пробил под ногой Лопеса.

4:0. Луис Энрике демонстрирует невиданную ранее гибкость, Хакими примеряет на себя роль лидера, Рамуш и Коло Муани заявляют о себе. Последнее особенно важно на фоне повреждения Мбаппе. "Марсель" же просто выглядел беспомощно.

ПСЖ: Доннарумма – Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу, 69) – Хакими (Мукиеле, 83), Заир-Эмери, Угарте, Барколя (Солер 83) – Дембеле (Фабиан, 69), Коло Муани, Мбаппе (Рамуш, 32)

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди (Мейте, 83) – Клосс (Надир, 84), Ронжье, Унаи (Харит, 46), Верету, Лоди – Витинья (Ндиай, 46), Обамеянг (Корреа, 75)

Предупреждения: Жиго 73, Верету 82, Лоди 85