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Возврат к позитивной агрессивности. Игроки Марселя довольны методами Гаттузо

Франция
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Итальянец вкладывает сердце в работу с футболистами

Возврат к позитивной агрессивности. Игроки Марселя довольны методами Гаттузо

Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий

Новина українською

Французское издание L’Équipe рассказало как Дженнаро Гаттузо готовит “Марсель” к игре чемпионата с “Монако”. Это будет первая игра итальянца во главе “Олимпика”.

Игроки “Марселя” привыкли к интенсивному и агрессивному методу тренировок, который в прошлом сезоне практиковал Игор Тудор. Методы Гаттузо не сильно отличаются.

45-летний итальянец работает с командой всего несколько дней, заменив Марселино, но Гаттузо уже не боится идти в контакт с футболистами. В частности новый алленаторе раздает тумаки, но это делает в позитивной манере, как знак одобрения, а не разочарования. Так Гаттузо благодарит футболистов за работу на тренировке. L’Équipe пишет, что игрокам “Марселя” нравится “животный” стиль Гаттузо на занятих.

“С первого дня он стал отдавать нам свое сердце, и от нас он ожидает этого же”, – говорит защитник “Марселя” Леандро Балерди.

Матч чемпионата Франции “Монако” – “Марсель” состоится в субботу, в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Лига 1 Марсель
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Источник:
L’Équipe

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