Официально. Гаттузо – новый главный тренер Марселя

"Марсель" объявил о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером. Он заменит Марселино Тораля, который уволился неделю назад.

Напомним, что Тораль ушел из-за угроз ему и руководству клуба после встречи с фанатами. Правление клуба и тренерский штаб обвиняли в плохих результатах на старте сезона. Марселино возглавил клуб только 1-го июля.

"Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к "Марселю". Клуб и стадион Велодром, на котором у меня была возможность развиваться как у игрока, известны во всей Европе своей страстью и рвением, исходящими от них. Мне не терпится приступить к работе со своей новой группой и приступить к решению задач, которые ждут меня впереди", – заявил Гаттузо в комментарии официальному сайту.

Прошлым клубом Гаттузо была "Валенсия", с которой он расстался в январе, после полугода работы.