Четыре игрока ПСЖ дисквалифицированы на один матч Лиги 1 за оскорбительную кричалку о Марселе и матерях футболистов

Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Левен Курзава наказаны дисциплинарной комиссией лиги за оскорбительную кричалку о "Марселе" и матерях футболистов после матча 6-го тура с "олимпийцами" (4:0).

При этом дисквалификация вступит в силу с 10 октября. Таким образом, Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава смогут сыграть 8 октября против "Ренна", но пропустят игру 9-го тура со "Страсбуром", которая состоится 21-го числа.