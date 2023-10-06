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Четыре игрока ПСЖ дисквалифицированы на один матч Лиги 1 за оскорбительную кричалку о Марселе и матерях футболистов
Игроки наказаны дисциплинарной комиссией лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Левен Курзава наказаны дисциплинарной комиссией лиги за оскорбительную кричалку о "Марселе" и матерях футболистов после матча 6-го тура с "олимпийцами" (4:0).
При этом дисквалификация вступит в силу с 10 октября. Таким образом, Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава смогут сыграть 8 октября против "Ренна", но пропустят игру 9-го тура со "Страсбуром", которая состоится 21-го числа.
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