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Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки в адрес Марселя

Франция
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Двое новичков замешаны в этом

Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки в адрес Марселя

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Левен Курзава и Ашраф Хакими выкрикивали оскорбления в адрес "Марселя" после разгрома в очном матче (4:0). Футболисты выкрикивали "Марсельцы, трахайте своих матерей".

Сообщается, что начал все Уоррен Заир-Эмери, который с мегафоном пошел к ультрас, но он ничего оскорбительного не кричал, тогда как на видео попал момент, где вышеупомянутые игроки кричат оскорбления.

Лига 1 изучит видео ролик и если все подтвердится, то мгрокам грозит наказание. В том числе, распевавших оскорбления могут дисквалифицировать.

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В статье: Марсель Пари Сен-Жермен
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