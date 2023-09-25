Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки в адрес Марселя

Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Левен Курзава и Ашраф Хакими выкрикивали оскорбления в адрес "Марселя" после разгрома в очном матче (4:0). Футболисты выкрикивали "Марсельцы, трахайте своих матерей".

Сообщается, что начал все Уоррен Заир-Эмери, который с мегафоном пошел к ультрас, но он ничего оскорбительного не кричал, тогда как на видео попал момент, где вышеупомянутые игроки кричат оскорбления.

Лига 1 изучит видео ролик и если все подтвердится, то мгрокам грозит наказание. В том числе, распевавших оскорбления могут дисквалифицировать.