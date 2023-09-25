Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки в адрес Марселя
Двое новичков замешаны в этом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Левен Курзава и Ашраф Хакими выкрикивали оскорбления в адрес "Марселя" после разгрома в очном матче (4:0). Футболисты выкрикивали "Марсельцы, трахайте своих матерей".
Сообщается, что начал все Уоррен Заир-Эмери, который с мегафоном пошел к ультрас, но он ничего оскорбительного не кричал, тогда как на видео попал момент, где вышеупомянутые игроки кричат оскорбления.
Лига 1 изучит видео ролик и если все подтвердится, то мгрокам грозит наказание. В том числе, распевавших оскорбления могут дисквалифицировать.
Популярное сейчас
- Алиев: Слава Богу, удалось Милевского положить в больницу. Состояние очень тяжелое
- Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
- Клуб Первой лиги остался без главного тренера
- Ле Классик. ПСЖ – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги 1 на 24.09.2023
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО