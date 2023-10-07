Энрике: Дембеле действительно самый лучший во всем, что он делает

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал тот момент, что летний новичок команды Усман Дембеле еще не забил ни одного гола.

“Усман действительно самый лучший во всем, что он делает – я очень доволен тем, что он делает. Его статистика улучшится. Нет смысла давить на игроков”, - сказал Энрике.

В текущем сезоне Дембеле провел восемь матчей, в которых сумел отличиться одним ассистом. ПСЖ заплатил "Барселоне" за футболиста 50 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе прошлого года.