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Энрике: Дембеле действительно самый лучший во всем, что он делает

Франция
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Однако пока он без голов

Энрике: Дембеле действительно самый лучший во всем, что он делает

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал тот момент, что летний новичок команды Усман Дембеле еще не забил ни одного гола.

“Усман действительно самый лучший во всем, что он делает – я очень доволен тем, что он делает. Его статистика улучшится. Нет смысла давить на игроков”, - сказал Энрике.

В текущем сезоне Дембеле провел восемь матчей, в которых сумел отличиться одним ассистом. ПСЖ заплатил "Барселоне" за футболиста 50 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе прошлого года.

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В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
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Источник:
Fabrizio Romano

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