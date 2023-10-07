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Энрике: Дембеле действительно самый лучший во всем, что он делает
Однако пока он без голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал тот момент, что летний новичок команды Усман Дембеле еще не забил ни одного гола.
“Усман действительно самый лучший во всем, что он делает – я очень доволен тем, что он делает. Его статистика улучшится. Нет смысла давить на игроков”, - сказал Энрике.
В текущем сезоне Дембеле провел восемь матчей, в которых сумел отличиться одним ассистом. ПСЖ заплатил "Барселоне" за футболиста 50 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе прошлого года.
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