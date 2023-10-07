Лига 1. Монако сохраняет лидерство, Ницца продолжает преследование соседей

В субботу состоялись две игры французской Лиги 1. Два представителя Лазурного берега добыли выездные победы, укрепив свои позиции в турнирной таблице. "Ницца" ненадолго сместила с пьедестала "Монако", минимально одолев "Метц". Единственный гол в дебюте встречи на "Сен-Симфорьен" провёл Хишам Будауи.

Скромный счёт не отображает уверенности, с которой "орлята" добыли свою 4 победу в 5 последних турах. "Ницца" реализовала первый явный голевой момент, спокойно контролировала игру и не дала сопернику приблизиться к своим воротам. Булка за 90 минут так и не дождался ни единого удара в створ из пределов штрафной площади.

Ставка на оборону выглядела вполне естественной для подопечных Франческо Фариоли, которые в 6 последних поединках пропустили всего 2 мяча, да и то в игре против ПСЖ. С игры они и вовсе пропускали лишь однажды за 8 туров – феноменальный показатель.

Уже к вечеру "Монако" вернуло себе первую строчку, справившись с "Реймсом". На фоне закрытой встречи в Метце сильно контрастировала битва на "Огюст Делон". "Реймс" и "Монако" устроили веселую зарубу без оглядки на свои ворота. Постоянные атаки на открытом пространстве и большое количество моментов обещали даже больше голов, чем случилось.

"Реймс" по итогам 90 минут был даже несколько опаснее, но тут стоит учесть, что после 0:3 гости заметно расслабились. Исход насыщенного матча решил класс нападающих. Ещё в прошлой кампании "Реймс" бы мог посоперничать с "Монако" в таком сценарии, но Фоларин Балогун теперь был уже по другую сторону баррикад. И вместе с Бен-Йеддером пара форвардов сделала разницу. Балогуну трибуны даже простили забитый гол, проведя экс-форварда аплодисментами – редкая история для Лиги 1.

Лига 1. 8-й тур

Метц, Сен-Симфорьен

Метц – Ницца 0:1

Гол: Будауи 14

Метц: Укиджа - Юдоль, Канде, Траоре, Куао (ван ден Керкхоф, 70) - Жан-Жак (Атта, 78), Ндюкиди – Диалло (Сабали, 64), Камара, Джаллоу (Асаро, 70) - Эступиньян (Элизор, 78)

Ницца: Булка - Бар (Перро, 84), Данте, Тодибо, Лотомба - Тюрам (Сансон, 46), Ндайшиме, Будауи - Бога (Клод-Морис, 90), Моффи (Гессан, 64), Лаборд (Буанани, 84)

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Монако 1:3

Голы: Теума 57 (п) – Якобс 42, Балогун 46, Бен-Йеддер 49

Реймс: Диуф - де Смет, Абдельхамид, Окуму, Ибрагим Диаките (Уилсон-Эсбранд, 86) — Теума (Умар Диаките, 86), Матусива, Мунеци - Накамура (Салама, 61), Дарами (Диакон, 75), Ито

Монако: Кен - Марипан, Синго, Магасса (Матсима, 46) - Якобс, Головин (Минамино, 73), Закария, Фофана (Камара, 90), Диатта - Балогун (Аклиуш, 82), Бен-Йеддер