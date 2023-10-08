  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Чтобы избавиться от финансовых проблем, Лиону придется продать свою арену
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чтобы избавиться от финансовых проблем, Лиону придется продать свою арену

Франция
(1 голосов)

Тони Паркер заинтересован в приобретении арены LDLC

Чтобы избавиться от финансовых проблем, Лиону придется продать свою арену

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент французского "Асвела" Тони Паркер для L’Equipe заявил что баскетбольный клуб заинтересован в приобретении у "Лиона" новой арены "LDLC", которая будет готова для эксплуатации в ноябре 2023 года.

Я говорил об этом со своими акционерами – они согласны, а мы хотим позиционировать себя для покупки арены.

Думаю, что у нас есть преимущество. "Лион" все ещё является акционером "Асвела", и для них было бы выгодно, чтобы арена вернулась к группе, которую я возглавляю, и при этом оставалась в нашей экосистеме.

Напоминаем, что "Лион" стал испытывать финансовые проблемы после того, как американский предприниматель Джон Текстор выкупил мажоритарный пакет акций в декабре 2022 года.

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Монако сохраняет лидерство, Ницца продолжает преследование соседей
yellow-arrow
Энрике: Дембеле действительно самый лучший во всем, что он делает
yellow-arrow
Бывший тренер ПСЖ возглавит катарский клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Тони Паркер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'ÉQUIPE

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде