Чтобы избавиться от финансовых проблем, Лиону придется продать свою арену

Президент французского "Асвела" Тони Паркер для L’Equipe заявил что баскетбольный клуб заинтересован в приобретении у "Лиона" новой арены "LDLC", которая будет готова для эксплуатации в ноябре 2023 года.

Я говорил об этом со своими акционерами – они согласны, а мы хотим позиционировать себя для покупки арены. Думаю, что у нас есть преимущество. "Лион" все ещё является акционером "Асвела", и для них было бы выгодно, чтобы арена вернулась к группе, которую я возглавляю, и при этом оставалась в нашей экосистеме.

Напоминаем, что "Лион" стал испытывать финансовые проблемы после того, как американский предприниматель Джон Текстор выкупил мажоритарный пакет акций в декабре 2022 года.