Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чтобы избавиться от финансовых проблем, Лиону придется продать свою арену
Тони Паркер заинтересован в приобретении арены LDLC
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент французского "Асвела" Тони Паркер для L’Equipe заявил что баскетбольный клуб заинтересован в приобретении у "Лиона" новой арены "LDLC", которая будет готова для эксплуатации в ноябре 2023 года.
Я говорил об этом со своими акционерами – они согласны, а мы хотим позиционировать себя для покупки арены.
Думаю, что у нас есть преимущество. "Лион" все ещё является акционером "Асвела", и для них было бы выгодно, чтобы арена вернулась к группе, которую я возглавляю, и при этом оставалась в нашей экосистеме.
Напоминаем, что "Лион" стал испытывать финансовые проблемы после того, как американский предприниматель Джон Текстор выкупил мажоритарный пакет акций в декабре 2022 года.
Популярное сейчас
- Тайсон: Как только Нганну попадет в челюсть Фьюри, бой будет завершен
- Победа Днепра-1, разгром от Челси, матчи Яремчука и Малиновского. Главные новости за седьмое октября
- Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.10.23
- Лига 1. Монако сохраняет лидерство, Ницца продолжает преследование соседей
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО