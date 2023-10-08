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Лига 1. Равная дуэль без победителя. Ланс - Лилль 1:1

Франция
(1 голосов)

Закономерный результат Северного дерби

Лига 1. Равная дуэль без победителя. Ланс - Лилль 1:1

Getty Images

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция. Лига 1, 8-й тур.

Ланс. Стадион "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Лилль" 1:1

Голы: Бенжамин Андре 45+3 - Дейвер Мачадо 70

"Ланс": Самба - Медина, Данзо, Хусанов (Мачадо) - Франковски, Диуф (Томассон), Абдул-Самед, Агиляр, Сотока (Гилавоги), Фюльжени (Эль-Энауи) - Саид (Ваи)

"Лилль": Шевалье - Диаките, Йоро, Алессандро, Исмаили - Гомес, Андре, Жергова, Кабелла, Кавалейру (Унас) - Дэвид

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В статье: Лига 1 Лилль Ланс
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