Франция
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Лига 1. Равная дуэль без победителя. Ланс - Лилль 1:1
Закономерный результат Северного дерби
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Франция. Лига 1, 8-й тур.
Ланс. Стадион "Феликс Боллар"
"Ланс" - "Лилль" 1:1
Голы: Бенжамин Андре 45+3 - Дейвер Мачадо 70
"Ланс": Самба - Медина, Данзо, Хусанов (Мачадо) - Франковски, Диуф (Томассон), Абдул-Самед, Агиляр, Сотока (Гилавоги), Фюльжени (Эль-Энауи) - Саид (Ваи)
"Лилль": Шевалье - Диаките, Йоро, Алессандро, Исмаили - Гомес, Андре, Жергова, Кабелла, Кавалейру (Унас) - Дэвид
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