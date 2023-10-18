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Ницца отстранила игрока за пост с призывом к "черному дню для евреев"

Франция
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Ницца отстранила Юсефа Аталя

Ницца отстранила игрока за пост с призывом к "черному дню для евреев"

Nice

UA-Футбол
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"Ницца" наказала Юсефа Аталя за пост с призывом к "черному дню для евреев".

27-летний защитник сборной Алжира на фоне конфликта Израиля и Палестины выложил в соцсети видео, в котором призывают к "черному дню для евреев", вскоре он удалил пост.

Мэр Ниццы призвал игрока извиниться и осудить "террористов ХАМАС". Аталь извинился. Прокуратура начала расследование, игрока "Ниццы" подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.

"После возвращения из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, руководители клуба встретились и поговорили с Юсефом Аталем.

Мы понимаем, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию, и принес письменные и публичные извинения.

Однако, учитывая характер опубликованной записи и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку предварительные дисциплинарные санкции - вплоть до тех, которые могут быть приняты спортивными и судебными органами.

Таким образом, клуб решил отстранить Юсефа Аталя до дальнейшего уведомления.

Мы бы хотели подчеркнуть, что репутация и единство "Ниццы" - результат поведения всех сотрудников клуба, которые должны соответствовать ценностям, которые мы отстаиваем.

Как и в прошлую пятницу, мы напоминаем - мы за то, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями", - сказано в заявлении клуба Лиги 1.

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В статье: Израиль Ницца
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Источник:
ogcnice

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