Ницца отстранила игрока за пост с призывом к "черному дню для евреев"

"Ницца" наказала Юсефа Аталя за пост с призывом к "черному дню для евреев".

27-летний защитник сборной Алжира на фоне конфликта Израиля и Палестины выложил в соцсети видео, в котором призывают к "черному дню для евреев", вскоре он удалил пост.

Мэр Ниццы призвал игрока извиниться и осудить "террористов ХАМАС". Аталь извинился. Прокуратура начала расследование, игрока "Ниццы" подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.

"После возвращения из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, руководители клуба встретились и поговорили с Юсефом Аталем. Мы понимаем, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию, и принес письменные и публичные извинения. Однако, учитывая характер опубликованной записи и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку предварительные дисциплинарные санкции - вплоть до тех, которые могут быть приняты спортивными и судебными органами. Таким образом, клуб решил отстранить Юсефа Аталя до дальнейшего уведомления. Мы бы хотели подчеркнуть, что репутация и единство "Ниццы" - результат поведения всех сотрудников клуба, которые должны соответствовать ценностям, которые мы отстаиваем. Как и в прошлую пятницу, мы напоминаем - мы за то, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями", - сказано в заявлении клуба Лиги 1.