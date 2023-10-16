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Прокуратура начала расследование в отношении игрока Ниццы, которого подозревают в оправдании терроризма

Франция
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Юсеф Аталь в соцсетях делал перепосты, оправдывающие ХАМАС

Прокуратура начала расследование в отношении игрока Ниццы, которого подозревают в оправдании терроризма

Nice

Новина українською

Французская прокуратура начала расследование в отношении защитника "Ниццы" Юсефа Аталя, который в социальных сетях поддержал Палестину.

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"Аталь стал объектом предварительного расследования по "извинениям за терроризм" и "провокациям ненависти" или "насилию на почве определённой религии" после публикации в социальных сетях поста, который содержал "призывы к насилию" в конфликте ХАМАС – Израиль", — сообщает прокуратура Ниццы.

В субботу 27-летний игрок разместил в социальных сетях видео проповедника, который призвал к "чёрному дню для евреев" в контексте насилия и многочисленных жертв в Израиле и секторе Газа. Позже алжирец удалил пост, извинился, но дело набрало ход.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, в результате чего погибло 1200 человек. Израиль назвал произошедшее "войной" и приступил к ответным действиям.

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В статье: Ницца война с россией
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Источник:
RMC SPORT

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