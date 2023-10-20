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Известно, футболки какого игрока лучше всего продаются в ПСЖ
И это не Мбаппе
Фото: Getty Images
Французский журналист Абделлах Бульма рассказал, футболки какого игрока продаются больше всего в "ПСЖ". Несмотря на то, что Мбаппе является, самым дорогим игроком команды - его футбольная атрибутика продается хуже, чем у новичка клуба. Ли Кан Ин - полузащитник, который присоединился к французскому клубу этим летом за 22 млн евро лидирует в этом показателе, а Килиан идет на втором месте и немного отстает от южнокорейца.
Ли Кан Ин провел лишь 2 матча в чемпионате Франции, поскольку выступал на Азиатских играх. В прошлом сезоне 22-летний вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах.
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