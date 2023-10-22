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Лига 1. Трудная победа Лилля и очередной провал Ренна

Франция
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Лига 1. Трудная победа Лилля и очередной провал Ренна

Фото: LOSC

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Лига 1, 9-й тур

Лорьян, Стад дю Мустуа

Лорьян – Ренн 2:1

Голы: Омари 4 (аг), Туре 45 – Блас 21

Лорьян: Мвого – Ле Бри (Калулу, 83), Тальби, Менди, Туре, Йонгва – Бакайоко, Абержель, Тосин, Пажи (Мбаке Ндиайе, 46) – Крупи (Февр, 63)

Ренн: Манданда – Ассиньон, Омари (Ву, 46), Белосьян, Трюффер – Бурижо (Дуэ, 62), Сантамария, Ле Фе (Ридер, 76) – Блас (Сала, 62), Гуири, Калимуэндо (Йылдырым, 76)

Лилль, Пьер-Моруа

Лилль – Брест 1:0

Гол: Языджи 6

Лилль: Шевалье – Диаките, Йоро, Алессандро, Исмаили – Андре, Бенталеб (Буадди, 67) – Языджи (Кабелла, 76), Жегрова (Унас, 66), Кавалейру (Харальдссон, 75) – Дэвид (Умтити, 89)

Брест: Бизот – Лала, Шардонне, Дари, Локо, Мартен (Браими, 74) – Ле-Мелу, Маньетти (Думбия, 63) – Дель Кастийо (Перейра Лаже, 87), Ле Дуарон (Камблан, 74), Сатриано (Мунье, 74)

Тулуза, Стадиум де Тулуз

Тулуза – Реймс 1:1

Голы: Даллинга 51 – Ричардсон 48

Тулуза: Рест – Деслер, Николайсен, Коста, Суасо (Диарра, 76) – Деннум (Бангре, 66), Сесар Хелаберт (Магри, 66), Шмидт, Сьерро, Кассерес (Жанро, 89) – Даллинга (Беграуи, 76)

Реймс: Диуф – Фоке (Уилсон-Эсбранд, 77), Абдельхамид, Окуму, Агбаду, де Смет (Диаките, 77) – Мунеци, Ричардсон (Коне, 83), Атангана Эдоа (Хадра, 77) – Ито, Дарами (Диаките, 59)

Нант, Стад ля Божуар

Нант – Монпелье 2:0

Голы: Молле 44, Бамба 74

Нант: Лафон – Джемерт, Дюверн, Мерлен (Хаджам, 90), Сиссоко (Бамба, 58) – Чиривелья, Мутуссами, Коко (Пьер-Габриэль, 79) – Молле, Саймон, Аблин (Адсон, 57)

Монпелье: Лекомт – Сако, Куяте, Омерагич, Силла (Сен-Люс, 78) – Саванье (Леруа, 78), Ферри (Иссуфу, 78), Шотар – Аль-Тамари, Хазри (Файяд, 58), Адамс (Йебоа, 58)

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В статье: Лорьян Реймс Монпелье Ренн Брест Тулуза Нант Лилль
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