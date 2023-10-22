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Лига 1. Монако вернул себе первенство, Лион пробил новое дно

Франция
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Монако снова первый, Лион снова последний

Лига 1. Монако вернул себе первенство, Лион пробил новое дно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Монако" вернуло себе первое место после победы над "Метцем". Один из аутсайдеров Лиги 1 здорово потрепал нервы фавориту в матче и нешуточно шокировал Стад Луи II в дебюте, но третьего поражения кряду избежать не смог. Для "монегасков" это четвертая домашняя победа в пяти играх и плюс одно очков в сравнении с соседями из "Ниццы".

Игра началась с безумного удара Ламина Камара со своей половины поля. Эффектнее способа забить свой первый гол в чемпионате Франции для 19-летнего паренька и не придумаешь. "Монако" немало настрелял издали, и вопреки всему, что мы знаем благодаря ожидаемым голам и неэффективности дальних выстрелов, забил в ответ два мяча пушками издали. Обе на счету россиянина, победный – с прямого штрафного.

Ниже "Метца" обитают две команды, которые выясняли, кто же из них хуже. "Лион" и "Клермон" показали футбол действительно соответствующий своему положению в таблице. "Олимпик" был несколько лучше или точнее сказать активнее, но из-за провала в первом тайме обрёк себя на очередное, уже шестое поражение в кампании.

Для сравнения, в "провальной" прошлой кампании у "Лиона" за все 38 туров было всего в два раза больше неудач. Команда Фабио Гроссо остаётся единственной в элите, которой ещё не удавалось выиграть в этом сезоне. Отсюда и заслуженное последнее место. "Ткачи" продолжают познавать пределы дна. Ниже только второй дивизион.

Монако, Луи II

Монако – Метц 2:1

Голы: Головин 42, 55 – Камара 4

Монако: Кен – Диатта, Матсима, Синго, Якобс – Камара (Аклиуш, 46), Фофана – Минамино (Бен-Сегир, 79), Головин – Бен-Йеддер (Боаду, 90), Балогун (Диоп, 89)

Метц: Укиджа – Колен, Траоре, Канде, Юдоль – Жан-Жак, Ндюкиди – Камара (Атта, 71), Джаллоу (Асоро, 61), Сабали (ван ден Керкхоф, 71) – Эступиньян (Тетте, 32)

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Клермон 1:2

Голы: Ожье 52 (аг) – Чам 10, Маньен 35

Лион: Антони Лопеш – Мата, Ловрен, О'Брайен, Энрике (Кумбеди, 83) – Мэйтленд-Найлз (Диавара, 46), Акуоку (Нуама, 46), Какре – Шерки (Толиссо, 46), Жеффиньо (Балде, 68) – Ляказетт

Клермон: Диав – Конате, Ожье, Кофрие (Сейду 84), Пельмар, (Рашани, 69), Аллевина (Зеффан, 83) – Гоналон (Рашани, 69), Гастьен, Маньен (Кеита, 68) – Чам (Бутобба, 81), Николсон

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В статье: Лион Монако Клермон (Клермон-Ферран) Метц
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