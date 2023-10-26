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Защитник Ниццы Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео с призывом к "черному дню для евреев"
Аталь дисквалифицирован на 7 матчей
Nice
Напомним, защитник Юсеф Аталь на фоне конфликта Израиля и Палестины выложил в соцсети видео, в котором призывают к "черному дню для евреев". Вскоре он удалил пост и извинился.
Прокуратура начала расследование, игрока "Ниццы" подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии. Клуб отстранил футболиста на неопределенный срок.
Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции приняла решение дисквалифицировать Аталя на 7 матчей. Решение вступает в силу с 31 октября.
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