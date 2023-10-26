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Защитник Ниццы Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео с призывом к "черному дню для евреев"

Франция
(1 голосов)

Аталь дисквалифицирован на 7 матчей

Защитник Ниццы Аталь дисквалифицирован на 7 матчей за видео с призывом к "черному дню для евреев"

Nice

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, защитник Юсеф Аталь на фоне конфликта Израиля и Палестины выложил в соцсети видео, в котором призывают к "черному дню для евреев". Вскоре он удалил пост и извинился.

Прокуратура начала расследование, игрока "Ниццы" подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии. Клуб отстранил футболиста на неопределенный срок.

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции приняла решение дисквалифицировать Аталя на 7 матчей. Решение вступает в силу с 31 октября.

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В статье: Ницца Лига 1 Юсеф Аталь
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Источник:
rmcsport

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.10.2023 в 13:51
Я, хоча й не сіоніст, але це посміховисько а не покарання. 7 років, за гратами було б значно доречніше.
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+3
-1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.10.2023 в 13:20
Узьколобий муслім ще не зрозумів де і з якої руки кормиться ?
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+3
0
trafalgar (Запорожье)
26.10.2023 в 12:35
таких вообще надо убирать с футбола
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+3
-1

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