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Лига 1. Фонсека спускает Монако на землю, Монпелье громит Тулузу

Франция
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Лилль разбирается с монегасками в центральной игре тура

Лига 1. Фонсека спускает Монако на землю, Монпелье громит Тулузу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лилль, Пьер-Моруа

Лилль – Монако 2:0

Голы: Кавалейру 32, Диаките 42

Лилль: Шевалье, Диаките (Сантуш, 86), Йоро, Алессандро, Исмаили, Андре, Бенталеб, Гомес (Гудмундссон, 86), Жегрова (Унас, 72), Языджи (Дэвид, 72), Кавалейру (Кабелла, 86)

Монако: Кен, Матсима (Бен-Сегир, 69), Синго, Якобс, Минамино (Аклиуш, 46), Головин, Закария, Фофана, Диатта, Бен-Йеддер, Балогун (Боаду, 46)

Метц, Стад Сен-Симфорьен

Метц – Гавр 0:0

Метц: Укиджа, Колен, Траоре, Эрей, Юдоль, ван ден Керкхоф, Камара (Жан-Жак, 70), Сабали (Джаллоу, 65), Ндюкиди, Тетте (Элизор, 81), Асоро (Канде, 82)

Гавр: Дема, Него, Льорис, Сальмье, Санганте, Кузяев (Кешта, 78), Туре, Алиуи (Сумаре, 78), Сабби (Жужу, 59), Байо (Грансир, 88), Казимир

Монпелье, Моссон

Монпелье – Тулуза 3:0

Голы: Адамс 13, 72, Файяд 63

Монпелье: Лекомт, Сако, Куяте, Эстев (Жюльен, 86), Силла, Саванье, Ферри, Шотар (Леруа, 84), Файяд (Хазри, 75), Аль-Тамари (Йебоа, 84), Адамс

Тулуза: Рест, Деслер (Каманси, 70), Николайсен, Коста, Суасо (Бангре, 79), Спирингс, Шмидт, Кассерес (Деннум, 59), Сесар Хелаберт (Скюття, 70), Беграуи (Даллинга, 70), Магри

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В статье: Монпелье Тулуза Гавр Монако Метц Лилль
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