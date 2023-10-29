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Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо
Дикое поведение болельщиков "провансальцев"...
Фото з відкритих джерел
В рамках 10-го тура французской Лиги 1 должно было состояться дерби "Марсель" - "Лион". Начало встречи было запланировано на 21:45.
Однако болельщики "провансальцев" по дороге к "Велодрому" устроили нападение на автобус с командой "львов", забросав его камнями. В результате ранение получил главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо. Итальянскому наставнику осколками от стекла порезало лицо.
Примечательно, что фанаты "Марселя" также атаковали автобус с болельщиками "Лиона".
Пока неизвестно, когда состоится перенесенный поединок.
???? Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023
This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. ???????? pic.twitter.com/5VjxHw5lg2
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