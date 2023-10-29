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Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Дикое поведение болельщиков "провансальцев"...

Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 должно было состояться дерби "Марсель" - "Лион". Начало встречи было запланировано на 21:45.

Однако болельщики "провансальцев" по дороге к "Велодрому" устроили нападение на автобус с командой "львов", забросав его камнями. В результате ранение получил главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо. Итальянскому наставнику осколками от стекла порезало лицо.

Примечательно, что фанаты "Марселя" также атаковали автобус с болельщиками "Лиона".

Пока неизвестно, когда состоится перенесенный поединок.

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В статье: Лион Фабио Гроссо Марсель
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Источник:
Lequipe

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Комментарии (1)
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белок (Харків)
29.10.2023 в 22:02
Та яке вбіса перенесення?! Дати Марселю технічну поразку, бо не можуть забезпечити безпеку учасників матчу. Плюс кілька домашніх матчів без вболівальників. Ну і грошовий штраф, звісно
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