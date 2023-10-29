Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 должно было состояться дерби "Марсель" - "Лион". Начало встречи было запланировано на 21:45.

Однако болельщики "провансальцев" по дороге к "Велодрому" устроили нападение на автобус с командой "львов", забросав его камнями. В результате ранение получил главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо. Итальянскому наставнику осколками от стекла порезало лицо.

Примечательно, что фанаты "Марселя" также атаковали автобус с болельщиками "Лиона".

Пока неизвестно, когда состоится перенесенный поединок.