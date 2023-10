Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 должно было состояться дерби "Марсель" - "Лион". Начало встречи было запланировано на 21:45.

Однако болельщики "провансальцев" по дороге к "Велодрому" устроили нападение на автобус с командой "львов", забросав его камнями. В результате ранение получил главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо. Итальянскому наставнику осколками от стекла порезало лицо.

Примечательно, что фанаты "Марселя" также атаковали автобус с болельщиками "Лиона".

Пока неизвестно, когда состоится перенесенный поединок.

???? Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.



This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. ???????? pic.twitter.com/5VjxHw5lg2