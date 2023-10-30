Экс-игрок ПСЖ - о нападении фанатов на автобус Лиона: Через год будут Олимпийские игры. Мне страшно

Бывший футболист французского "ПСЖ" Жан-Мишель Ларке высказался о нападении фанатов "Марселя" на автобус с футболистами и тренерским штабом "Лиона".

"В нашей любимой Франции мы не в состоянии обеспечить безопасность тренера. А через год будут Олимпийские игры с церемонией открытия длиной 12 километров. Мне страшно. Я уже не понимаю эту страну, я просто в отчаянии от того, что происходит.

Неважно, будет ли там брусчатка, или пивная банка, или то и другое одновременно, или одно за другим, какая разница? Важно то, что сегодня никто не в безопасности, даже автобус. Здесь речь идет даже не о колонне - я говорю о междугороднем автобусе.

Мы не можем обеспечить его безопасность. При этом нам говорят, что болельщики должны иметь возможность свободно передвигаться. Но мы просто издеваемся над миром", - приводит слова Ларке RMC Sport.