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Экс-игрок ПСЖ - о нападении фанатов на автобус Лиона: Через год будут Олимпийские игры. Мне страшно

Франция
(1 голосов)

Ларке высказался о нападении фанатов Марселя на автобус

Экс-игрок ПСЖ - о нападении фанатов на автобус Лиона: Через год будут Олимпийские игры. Мне страшно

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Бывший футболист французского "ПСЖ" Жан-Мишель Ларке высказался о нападении фанатов "Марселя" на автобус с футболистами и тренерским штабом "Лиона".

"В нашей любимой Франции мы не в состоянии обеспечить безопасность тренера. А через год будут Олимпийские игры с церемонией открытия длиной 12 километров. Мне страшно. Я уже не понимаю эту страну, я просто в отчаянии от того, что происходит.

Неважно, будет ли там брусчатка, или пивная банка, или то и другое одновременно, или одно за другим, какая разница? Важно то, что сегодня никто не в безопасности, даже автобус. Здесь речь идет даже не о колонне - я говорю о междугороднем автобусе.

Мы не можем обеспечить его безопасность. При этом нам говорят, что болельщики должны иметь возможность свободно передвигаться. Но мы просто издеваемся над миром", - приводит слова Ларке RMC Sport.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" был отменен, поскольку незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году - тогда фанаты "Марселя" тоже атаковали автобус "Лиона".

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В статье: Лион Марсель
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Источник:
rmcsport

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
30.10.2023 в 15:19
А не надо завозить толпами во Францию негроидов и арабов. И будет не страшно. Вот потому и завозят, шоб было СТРАШНО. Бедная Франция, когда-то это была страна для БЕЛЫХ людей...
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