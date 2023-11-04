Франция
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Лига 1. Сухие нули на Велодроме. Марсель - Лилль 0:0
Закономерный результат
Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий
Лига 1, 11-й тур
Марсель, "Велодром"
Арбитр: Стефанни Фраппарт
"Марсель" - "Лилль" 0:0
"Марсель": Лопес - Клосс, Жиго (Майте), Мбемба, Лоди - Верету (Ндияй), Ронжье, Кондогбия - Сарр (Витинья), Обамеянг (Корреа), Харит
"Лилль": Шавалье - Сантос, Йоро, Рибейро, Исмаили - Андре, Бенталеб, Жегрова (Кабелла), Гомес (Харольдсон), Кавалейру (Унас) - Языджи (Дейвид)
Предупреждения: Андре, Харит, Жиго, Бенталеб, Языджи
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