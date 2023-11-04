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Лига 1. Сухие нули на Велодроме. Марсель - Лилль 0:0

Франция

Закономерный результат

Лига 1. Сухие нули на Велодроме. Марсель - Лилль 0:0

Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Марсель, "Велодром"

Арбитр: Стефанни Фраппарт

"Марсель" - "Лилль" 0:0

"Марсель": Лопес - Клосс, Жиго (Майте), Мбемба, Лоди - Верету (Ндияй), Ронжье, Кондогбия - Сарр (Витинья), Обамеянг (Корреа), Харит

"Лилль": Шавалье - Сантос, Йоро, Рибейро, Исмаили - Андре, Бенталеб, Жегрова (Кабелла), Гомес (Харольдсон), Кавалейру (Унас) - Языджи (Дейвид)

Предупреждения: Андре, Харит, Жиго, Бенталеб, Языджи

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