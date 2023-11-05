Павар и Тео Эрнандес под вопросом на следующие матчи сборной Франции

9 ноября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам должен объявить список игроков, вызванных на ближайшие игры в конце ноября.

Но 2 ключевых защитника могут не помочь команде в этих матчах. Бенжамен Павар был заменен из-за травмы в игре "Аталанта" - "Интер", а Тео Эрнандес не играл по этой же причине в поединке "Милан" - "Удинезе".

Францию ждут матчи против Гибралтара (18 ноября) и Греции (21 ноября) в рамках Квалификации на Евро.