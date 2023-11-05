Франция
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Павар и Тео Эрнандес под вопросом на следующие матчи сборной Франции
Дешам имеет поводы для волнения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
9 ноября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам должен объявить список игроков, вызванных на ближайшие игры в конце ноября.
Но 2 ключевых защитника могут не помочь команде в этих матчах. Бенжамен Павар был заменен из-за травмы в игре "Аталанта" - "Интер", а Тео Эрнандес не играл по этой же причине в поединке "Милан" - "Удинезе".
Францию ждут матчи против Гибралтара (18 ноября) и Греции (21 ноября) в рамках Квалификации на Евро.
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Источник:L'ÉQUIPE
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