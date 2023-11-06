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Бывший игрок сборной Франции рекомендует Мбаппе остаться в Париже

Франция

И не переходить в Реал

Бывший игрок сборной Франции рекомендует Мбаппе остаться в Париже

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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В интервью для Le Journal du Dimanche бывший игрок "Марселя" и сборной Франции, а ныне известный эксперт в мире футбола Самир Насри дал советы французскому форварду Килиану Мбаппе относительно его будущего.

После того, как "Реал" официально заявил, что не ведет переговоры с Мбаппе, Насри рекомендует футболисту рассмотреть возможность остаться в Париже. В своих комментариях он отмечает, что сейчас форвард имеет огромное значение как для сборной Франции, так и для своего клуба. Также отметил, что место Мбаппе может дать возможность ПСЖ подписать других игроков, но вместе с тем подчеркнул большое значение самого футболиста для команды.

Новости по поводу будущего Килиана остаются центральной темой для футбольных болельщиков. Ожидается, что переговоры по его будущему будут продолжаться в течение следующих месяцев.

Напомним также, что СМИ ранее писали о возможном переходе Килиана в "Реал", но мадридцы опровергли это официальным заявлением.

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Источник:
AS
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