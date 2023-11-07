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Усман Дембеле объяснил, почему принял решение покинуть Барселону и перейти в ПСЖ
Вингер рассказал, как состоялся его переход в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле рассказал, как состоялся его переход во французский клуб из "Барселоны".
"ПСЖ" интересовался мной еще с тех пор, как я был в "Боруссии", но в тот момент моей целью был переход в "Барселону". Были контакты и в 2019 году, а затем и этим летом. Нассер Аль-Хелаифи сразу показал, что я действительно нужен клубу. Мне понравился проект.
Я планировал остаться в "Барсе", и именно обсуждения с "ПСЖ" заставили меня передумать. Дело было не в желании покинуть "Барселону", а в желании перейти в "ПСЖ", - приводит слова Дембеле журналист Лоик Танзи в соцсетях.
Напомним, Дембеле перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" этим летом за 50,4 млн. евро. В прошлом сезоне за каталонский клуб игрок провел 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.
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