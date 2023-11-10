Фелипе Мело: Мбаппе придурок, ему нужно держать язык за зубами

Бывший футболист сборной Бразилии Фелипе Мело раскритиковал нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе за слова о южноамериканском футболе. Напомним, в 2022 году Мбаппе заявил, что футбол в Южной Америке не так развит, как в Европе.

"Мбаппе - придурок. Для меня это глупо. Аргентина стала чемпионом мира, а Месси - лучшим игроком турнира. Есть чему поучиться.

Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, у которого столько побед на чемпионатах мира. О чем может говорить Мбаппе? Для меня он великий игрок, который выиграет три, четыре "Золотых мяча", но ему нужно держать язык за зубами. Я считаю, что южноамериканский футбол - это эталон. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать", - приводит слова Мело TNT Sports Brasil.