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Фелипе Мело: Мбаппе придурок, ему нужно держать язык за зубами

Франция

Мело раскритиковал нападающего ПСЖ

Фелипе Мело: Мбаппе придурок, ему нужно держать язык за зубами

messi

UA-Футбол
Новина українською
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Бывший футболист сборной Бразилии Фелипе Мело раскритиковал нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе за слова о южноамериканском футболе. Напомним, в 2022 году Мбаппе заявил, что футбол в Южной Америке не так развит, как в Европе.

"Мбаппе - придурок. Для меня это глупо. Аргентина стала чемпионом мира, а Месси - лучшим игроком турнира. Есть чему поучиться.

Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, у которого столько побед на чемпионатах мира. О чем может говорить Мбаппе? Для меня он великий игрок, который выиграет три, четыре "Золотых мяча", но ему нужно держать язык за зубами. Я считаю, что южноамериканский футбол - это эталон. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать", - приводит слова Мело TNT Sports Brasil.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции уступила национальной команде Аргентины (3:3 - основное время, 2:4 - в серии пенальти).

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Фелипе Мело Килиан Мбаппе
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Источник:
tntsports
Комментарии
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trafalgar (Запорожье)
10.11.2023 в 11:39
Так Мбаппе все равно прав
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Комментарии 1
trafalgar (Запорожье)
10.11.2023 в 11:39
Так Мбаппе все равно прав
Ответить
0
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