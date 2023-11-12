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Лига 1. Ланс - Марсель 1:0. Вырванная победа на финише матча

Франция

Непростая победа Ланса

Лига 1. Ланс - Марсель 1:0. Вырванная победа на финише матча

Фото: Imago

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською
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Франция. Лига 1, 12-й тур, 12.11.2023

Ланс. Стадион: "Боллар-Делалис"

Арбитр: Бенуа Бастьен

"Ланс" - "Марсель" 1:0

Голы: Гради 90

"Ланс": Самба - Гради, Дансо, Медина - Агиляр, Абдул-Самед, Эль-Эйнауи (Да Кошта), Айдара (Мачадо) - Сотока (Фюльжени), Томассон (Гилавоги) - Ваи (Саид)

"Марсель": Лопес - Клосс, Жиго, Балерди, Лоди - Кондогбия, Верету, - Сарр (Мурьилло), Харит, Корреа (Ндиайе) - Витинья (Обамеянг)

Предупреждения: Лоди, Гради, Витинья, Самед

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