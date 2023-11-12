Франция
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Лига 1. Ланс - Марсель 1:0. Вырванная победа на финише матча
Непростая победа Ланса
Фото: Imago
Франция. Лига 1, 12-й тур, 12.11.2023
Ланс. Стадион: "Боллар-Делалис"
Арбитр: Бенуа Бастьен
"Ланс" - "Марсель" 1:0
Голы: Гради 90
"Ланс": Самба - Гради, Дансо, Медина - Агиляр, Абдул-Самед, Эль-Эйнауи (Да Кошта), Айдара (Мачадо) - Сотока (Фюльжени), Томассон (Гилавоги) - Ваи (Саид)
"Марсель": Лопес - Клосс, Жиго, Балерди, Лоди - Кондогбия, Верету, - Сарр (Мурьилло), Харит, Корреа (Ндиайе) - Витинья (Обамеянг)
Предупреждения: Лоди, Гради, Витинья, Самед
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