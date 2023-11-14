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Дешам не считает правильным решение тренера ПСЖ публично критиковать Мбаппе

Франция

Тренер сборной Франции выразил несогласие с подходом Энрике

Дешам не считает правильным решение тренера ПСЖ публично критиковать Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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Луиса Энрике публично подверг критике нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе после матча с "Реймсом" (3:0), в котором француз оформил хет-трик.

После игры тренер заявил: "Сегодня я не очень доволен Килианом Мбаппе. Мне нечего сказать о голах. Он может помогать команде больше, другими способами. Килиан - игрок мирового класса, мы ждем большего. Сначала я поговорю с ним об этом в личной беседе".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил несогласие с подходом наставника "ПСЖ":

"Я не говорю, что слова Энрике неправильные с точки зрения коммуникации и управления. Я лишь говорю о том, что я бы поступил иначе. Подобное случается. В работе тренера происходят разные вещи. Каждый поступает так, как считает нужным. Я знаю, что мои игроки в курсе того, чего я от них жду.

Если говорить о взаимодействии с футболистами через СМИ, то, опять-таки, каждый ведет себя так, как считает правильным в текущий момент", - приводит слова Дешама Footmercato.

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Источник:
footmercato
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