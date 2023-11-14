Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам не считает правильным решение тренера ПСЖ публично критиковать Мбаппе
Тренер сборной Франции выразил несогласие с подходом Энрике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Луиса Энрике публично подверг критике нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе после матча с "Реймсом" (3:0), в котором француз оформил хет-трик.
После игры тренер заявил: "Сегодня я не очень доволен Килианом Мбаппе. Мне нечего сказать о голах. Он может помогать команде больше, другими способами. Килиан - игрок мирового класса, мы ждем большего. Сначала я поговорю с ним об этом в личной беседе".
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил несогласие с подходом наставника "ПСЖ":
"Я не говорю, что слова Энрике неправильные с точки зрения коммуникации и управления. Я лишь говорю о том, что я бы поступил иначе. Подобное случается. В работе тренера происходят разные вещи. Каждый поступает так, как считает нужным. Я знаю, что мои игроки в курсе того, чего я от них жду.
Если говорить о взаимодействии с футболистами через СМИ, то, опять-таки, каждый ведет себя так, как считает правильным в текущий момент", - приводит слова Дешама Footmercato.
Популярное сейчас
- Матчи, которые могут гарантировать Украине плей-офф, выступление молодежки. Расписание футбола на 13 - 19 ноября
- Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы
- Стала известна предполагаемая дата боя Усик - Фьюри
- Фелипе Мело: Мбаппе придурок, ему нужно держать язык за зубами
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
- Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО