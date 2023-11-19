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Считает, что 300 - это смешно. Мбаппе высказался о круглом показателе голов за карьеру
Килиан Мбаппе о 300 голах за карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера нападающий сборной Франции и "ПСЖ" сделал хет-трик в игре с Гибралтаром. Франция выиграла с разгромным счетом 14:0. Теперь у Килиана Мбаппе 46 голов за сборную и 254 в клубной карьере.
"Это просто часть процесса. Есть игроки, у которых 800 или 850 голов за карьеру. Так что 300 – это просто смешно! Нужно продолжать двигаться вперед, улучшая результат и в клубе, и в сборной", – наводит слова Мбаппе в эфире TF1
Напомним, Мбаппе достиг отметки в 300 голов за карьеру быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
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