Считает, что 300 - это смешно. Мбаппе высказался о круглом показателе голов за карьеру

Вчера нападающий сборной Франции и "ПСЖ" сделал хет-трик в игре с Гибралтаром. Франция выиграла с разгромным счетом 14:0. Теперь у Килиана Мбаппе 46 голов за сборную и 254 в клубной карьере.

"Это просто часть процесса. Есть игроки, у которых 800 или 850 голов за карьеру. Так что 300 – это просто смешно! Нужно продолжать двигаться вперед, улучшая результат и в клубе, и в сборной", – наводит слова Мбаппе в эфире TF1

Напомним, Мбаппе достиг отметки в 300 голов за карьеру быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду.