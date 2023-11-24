Лига 1. ПСЖ - Монако 5:2. Когда вывеска матча себя оправдала

Лига 1, 13-й тур

Париж, Парк де Пренс

Арбитр: Бенуа Бастьен

"ПСЖ" - "Монако" 5:2

Голы: 18 Рамуш, 39 Мбаппе(Пен), 70 Дембеле, 72 Витинья, 96 Коло Муани - 22 Минамино, Балогун 75

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Мукиеле, Шкриньяр, Эрнандес - Витинья, Угарте, Руис(Солер) - Дембеле(Барколя), Рамуш(Муани), Мбаппе

"Монако": Кен - Синго, Магасса, Марипан - Вандерсон(Диатта), Камара(Бен Йеддер), Закария, Якобс - Минамино(Аклиуш), Головин - Балогун

Предупреждения: Синго

В центральном матче 13-го тура Лиги 1, сошлись две самые результативные команды Франции. "ПСЖ" дома принимал "Монако", лидер чемпионата против третьей команды лиги.

Луис Энрике вернулся к своей привычной схеме игры - 4-3-3. В полузащите вышла тройка: Витинья, Угарте, Руис. "ПСЖ" перед этим поединком потерял Заира-Эмери и Маркиньоса, которые травмировались в матчах за свои сборные. 17-летний полузащитник получил повреждение в дебютном матче за сборную Франции, в котором успел отметиться забитым мячом в ворота Гибралтара.

В нападении вместо Коло Муани вышел Гонсалу Рамуш, который в среду стал полноценным игроком парижан, чемпион Франции активировал пункт выкупа португальского нападающего, находившегося в аренде. У гостей ключевой потерей перед матчем была дисквалификация Юссуфа Фофана. В лазарете основной латераль Кайо Энрике, который порвал "кресты".

Команды активно вошли в сегодняшний поединок, не тратя время на разведку, сразу взялись за дело. За первые полчаса игры, соперники на двоих нанесли 8 ударов в створ ворот, и успели обменяться голами. Сначала забили "монегаски", но их мяч отменили из-за офсайда у Балогуна, во время развития атаки.



Далее события на поле развивались стремительно: через две минуты после офсайда Балогуна, парижане вышли вперед, Дембеле пробивал с правого фланга в пределах штрафной площади, Кен не смог зафиксировать мяч в руках, и набегавший Рамуш добил его в сетку ворот гостей.

Еще через четыре минуты "Монако" сравнивает счет, и в этом эпизоде, так же, помогла сопернику ошибка голкипера, Доннарума, под прессингом, в собственной штрафной, отдал пас точно в ноги Миномино, а японец расстрелял ворота итальянского голкипера.

Под конец первого тайма инициативой полностью завладели хозяева поля, они контролировали мяч (процент владения - 67 против 33) и прижали гостей к их воротам, создавая постоянное давление на защиту, что позволило достичь желаемого, Магасса опасно сыграл против Дембеле в собственной штрафной площадке и арбитр назначил пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

Во втором тайме хозяева на некоторое время сбавили обороты, отдав инициативу в руки монегасков, но у гостей мало что получалось у ворот Доннаруммы, ПСЖ сначала надежно защищался, а дальше парижане на полную воспользовались пробелами в защите расслабленного соперника, забив за три минуты два мяча.



Сперва Дембеле, которого по праву можно считать игроком матча, промчался по правому флангу и пробил Кена с острого угла мощным ударом, а далее и Витинья красивым дальним ударом от стойки, сделали счет 4:1 в пользу хозяев, шокировав соперника.

Но следует отдать должное гостям, которые после такого тяжелого нокдауна не опустили руки, а пытались изменить результат, Балогуну уже за три минуты удалось отыграть один мяч и заставить болельщиков продолжать верить в команду.

"Монако" бросил все силы на ворота соперника, но в итоге сам пропустил на последних секундах, Коло Муани забил пятый мяч в ворота "монегасков", после розыгрыша углового. "ПСЖ" уверенно побеждает прямого конкурента, и набирает хороший ход, одержав уже шестую подряд победу в чемпионате.