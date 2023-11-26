Лига 1. Лион - Лилль 0:2. Чуда не произошло

Лига 1, 13-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

Арбитр: Эрик Ваттелье

"Лион" - "Лилль" 0:2

Голы: Дэвид 27, Сантос 32



"Лион": Лопеш - Кумбеди, Диоманде (Морейра), О'Брайен, Энрике Милагрес - Альверо (Акуоку), Какере, Диавара (Шерки) - Нуама, Ляказетт (Бальде), Кадевере (Ловрен)

"Лилль": Шевалье - Тиаго Сантос, Йоро, Александро Рибейро, Гудмундссон - Гомес, Бенталеб - Жегрова(Уна), Языджи(Умтити), Кавалейру(Харальдссон) - Дэвид(Кабелла)

Предупреждения: Гудмундссон, Сантос, Бальде, Акуоку

В прошлом туре "Лиону" удалось прервать серию без побед и выдать лучший отрезок по очкам за долгое время. Победа над "Ренном" не отличалась качеством игры, но важным был сам факт победы на выезде над непростым соперником, этот результат дарил болельщикам "ткачей" надежду, что клуб преодолевает кризис, однако сегодняшний матч показал, что говорить об этом еще рано.

"Лилль" не проигрывает уже два месяца, "доги" плохо выступают на выезде, однако сегодня им противостоял "Лион", который ужасно играет в нападении в этом сезоне, а у гостей второй лучший показатель по пропущенным голам в чемпионате.

Команды начали очень активно, "Лилль" больше владел мячом, но остроты было больше от хозяев, подопечные Гроссо хорошо комбинировали на чужой половине поля, и казалось, что именно они первыми откроют счет в этом матче.

Однако очень быстро футболисты "Лилля" заставили притихнуть местных болельщиков, в одной из позиционных атак Языджи вывел Джонатана Дэвида на свидание с Лопесом и канадец воспользовался этим шансом безупречно, пробил точно в угол ворот, "Лилль" вышел вперед. Не успели хозяева оправиться, как "доги" наказали их во второй раз, Тяго Сантос подхватил мяч и мощным ударом из-за пределов штрафной площадки пробил точно в сетку ворот Лопеса, "Лилль" за семь минут забил два мяча "Лиону".

Отыграться в матче против такого соперника как "Лилль", который имел 11 пропущенных мячей в 12 турах, для нынешнего "Лиона" выглядело безнадежной задачей.

В перерыве Гроссо снимает трех игроков, в том числе и капитана команды Ляказетта, которого заменил Мама Бальде, неожиданное решение от итальянского наставника, но это дает свои плоды, "Лион" после перерыва заиграл активнее и именно Бальде за первые 15 минут на поле имел 3 прекрасные возможности забивать и только футбольное чудо и великолепная игра Шевалье спасали "Лилль" в эти моменты.

Во втором тайме именно хозяева владели инициативой, "Лилль" играл вторым номером в эконом-режиме, но и отвечал иногда очень опасно, однако надежной игрой отличался и голкипер "Лиона" Лопес, лучший игрок хозяев в этом матче.

"Лилль" одерживает комфортную победу над кризисным "Лионом" и закрепляется на четвертом месте в чемпионате, расстояние до "Монако" всего одно очко. "Лион" проигрывает, однако команда боролась до конца против серьезного соперника, что редко было в этом сезоне, "ткачи" находятся на "дне" таблицы, однако надежды на выход из кризиса есть.