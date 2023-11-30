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Обладатель Золотого мяча-1991 - новый тренер резервной команды Марселя
Мехди Бенатия будет советником
Olympique de Marseille
Сегодня, 30 ноября, "Марсель" внес изменения в свою организационную структуру.
Как сообщается на официальном сайте клубу, новым спортивным советником стал Мехди Бенатия.
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"В сотрудничестве с Пабло Лонгорией и Стефаном Тесье. Он будет помогать в разработке и реализации спортивной стратегии клуба, в частности для привлечения, подготовки и удержания лучших талантов", — сообщает OM.
Но настоящей неожиданностью оказалась, назначение Жана-Пьера Папена на должность тренера резервной команды.
"Обладатель "Золотого мяча" в футболке OM в 1991 году, "JPP", поделится своим богатым опытом на самом высоком уровне и будет способствовать, в частности, передаче олимпийских ценностей, продолжая выполнять свою роль "
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