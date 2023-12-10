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Источник: Реал Мадрид договорился о переходе Килиана Мбаппе
ПСЖ готов распрощаться с Мбаппе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sport.fr, "ПСЖ" и "Реал Мадрид" договорились о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе.
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Трансфер француза состоится летом 2024 года. Руководство мадридского "Реала" планирует выплачивать Мбаппе 35 млн евро в год.
Напомним, на текущий момент Килиан Мбаппе провел 14 игр, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Sport.fr
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Бapceлиниyс
10.12.2023 в 15:57
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