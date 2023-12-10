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Источник: Реал Мадрид договорился о переходе Килиана Мбаппе

Франция
Обновлено

ПСЖ готов распрощаться с Мбаппе

Источник: Реал Мадрид договорился о переходе Килиана Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Sport.fr, "ПСЖ" и "Реал Мадрид" договорились о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе.

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Трансфер француза состоится летом 2024 года. Руководство мадридского "Реала" планирует выплачивать Мбаппе 35 млн евро в год.

Напомним, на текущий момент Килиан Мбаппе провел 14 игр, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
Sport.fr
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Бapceлиниyс
10.12.2023 в 15:57
Теперь за Золотым мячом в Реале очередь...
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1
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Комментарии 7
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Бapceлиниyс
10.12.2023 в 15:57
Теперь за Золотым мячом в Реале очередь...
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1
0
avatar
Бapceлиниyс
10.12.2023 в 16:38
Перес зае@ётся покупать...
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.12.2023 в 15:05
Самое то, что надо для «хорошей» атмосферы в раздевалке
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2
0
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Бapceлиниyс
10.12.2023 в 16:05
Теперь Винька узнает, шо такое настоящий расизм, когда чёрный чёрного... Мбаппе: - Эй, ты, нигер. Винька: - Кто, я? Мбаппе: - Да-да, ты губастенький, тапочки подай.
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2
0
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Бapceлиниyс
10.12.2023 в 15:01
Вот и чудненько. Троянский конь то шо надо. Ох и забурлит мадридская клоака, ох и вспучится.
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3
0
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Бapceлиниyс
10.12.2023 в 15:09
...миазмами "дружбы"
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1
0
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Spokoyno (Київ)
10.12.2023 в 14:57
Нова серія марлезонського балету Проте одразу пригадую анекдот... "З темного кутка чуються: - Що ви робите, я ж чоловік! - А чого у спідниці? - Та то ряса! - Пізно батюшка ПІЗНО!" Тому погоджуюся з me... Це пару років тому Мбаппе був дуже перспективним! А наразі невідомо наскільки він розпаскудився... до рівня Погба! До того не любить конкурентів... А у Реала є пару нападників, що йому не поступаються у класі. Ну може Беллі... Барсі за пару ескудо продати
sticker
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3
0

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