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Лига 1. Ницца возвращается на победную тропу, Лилль теряет очки с аутсайдером

Франция

Орлы снова набирают высоту

Лига 1. Ницца возвращается на победную тропу, Лилль теряет очки с аутсайдером

Фото: OGC Nice, twitter

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 15-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Реймс 2:1

Голы: Лаборд 55, Бога 82 – Абдельхамид 78

Ницца: Булка, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Ндайшиме, Сансон (Клод-Морис, 84), Росарио (Будауи, 84), Бога (Перро, 90), Лаборд (Гессан, 76), Моффи

Реймс: Диуф, Фоке (Хадра, 68), Абдельхамид, Окуму, Агбаду, де Смет (Салама, 88), Теума, Матусива, Ричардсон (Накамура, 68), Ито, Дарами (Диаките, 75)

Клермон, Стад Габриэль Монпье

Клермон – Лилль 0:0

Клермон: Диав, Зеффан, Пельмар, Сейду, Нето, Рашани (Бела, 78), Гастьен (Маньен, 86), Чам, Кеита, Аллевина (Бутобба, 70), Кье (Николсон, 78)

Лилль: Шевалье, Сантуш, Йоро, Алессандро, Гудмундссон (Исмаили, 70), Кабелла, Андре (Буадди, 85), Бенталеб, Гомес, Жегрова, Дэвид (Языджи, 70)

Страсбур, Стад ля Мено

Страсбур – Гавр 2:1

Голы: Эмега 21, Силла 90+7 – Сальмье 49

Страсбур: Зельс, Гильбер (Сеная, 75), Перрен, Силла, Делен, Мванга, Сиссоко (Диарра, 60), Деменге (Гамейро, 60), Баква (Анжело Габриэл, 64), Эмега, Дьон (Мотиба, 60)

Гавр: Дема, Санганте, Сальмье, Кенку, Опери, Кузяев (Таргаллин, 66), Туре, Кешта (Айю, 78), Казимир (Него, 78), Байо (Алиуи, 88), Грансир (Жужу, 66)

Метц, Стад Сен-Симфорьен

Метц – Брест 0:1

Гол: Ле Дуарон 75

Метц: Укиджа, Колен, Траоре, Эрей, Юдоль, ван ден Керкхоф, Камара (Ндорам, 81), Джаллоу (Асоро, 81), Сабали (Диалло, 65), Жан-Жак (Нгессан, 88), Элизор (Тетте, 81)

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Думбия, 71), Камара (Мартен, 72), Перейра Лаже (Ле Дуарон, 60), Браими (Дель Кастийо, 60), Мунье (Сатриано, 87)

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