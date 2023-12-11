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Обамеянг забил 100-й гол в выездных матчах в топ-5 лигах. Среди действующих игроков больше только у трех

Франция

Пьер-Эмерик в отличной игровой форме

Обамеянг забил 100-й гол в выездных матчах в топ-5 лигах. Среди действующих игроков больше только у трех

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пьер-Эмерик Обамеянг забил 100-й гол в гостевых матчах топ-5 лиг Европы. Форвард "Марселя" сделал дубль в игре чемпионата Франции с "Лорьяном" (4:2).

Ранее Обамеянг выступал за "Барселону", "Арсенал", дортмундскую "Боруссию" и "Сент-Этьен".

Среди футболистов, которые сейчас играют в топ-5 лигах, больше мячей на выезде только на счету Роберта Левандовского (143), Гарри Кейна (119) и Чиро Иммобиле (101).

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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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