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Реал установил дедлайн для Мбаппе относительно решения о переходе

Франция

Королевский клуб готов ждать ответа до 15 января

Реал установил дедлайн для Мбаппе относительно решения о переходе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" установил дедлайн по принятию решения о переходе для форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. "Королевский клуб" готов ждать ответа до 15 января 2024 года, об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство мадридского клуба направит окружению футболиста свое предложение по контракту в начале нового года.

Ранее в СМИ сообщалось, что "ПСЖ" может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Француз будет зарабатывать 35 млн евро в год, что сделает футболиста самым высокооплачиваемым среди всех игроков "Реала". Также мадридский клуб предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, что является уникальным случаем для "Реала".

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В текущем сезоне форвард провел за парижан 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 180 млн евро.

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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