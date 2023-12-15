Лига 1. Монако - Лион 0:1. Сенсационная победа ткачей

Лига 1, 16-й тур

Монако, "Луи II"

Арбитр: Рудди Буке

"Монако" - "Лион" 0:1

Голы: Жеффиньо 85

"Монако": Кен - Синго, Закария, Салису - Диатта Фофана, Камара, Якобс (Уаттара) - Минамино, Аклиуш (Бен Еддер) - Балогун

"Лион": Лопеш - О'Брайен, Ловрен, Чалета-Цар - Мата, Какере, Толиссо(Мейтленд-Найлз), Тальяфико(Энрике) - Нуама(Жеффиньо), Шерки(Диавара) - Ляказетт(Кадевере)

Предупреждения: Мата, Синго, Энрике

После разгромного поражения от "ПСЖ" 5:2, "Монако", казалось, оправился и выиграл два следующих матча. Благодаря чему "монегаски" вновь включились в погоню за вторым местом. В прошлом туре, впервые за два месяца, удалось выиграть даже гостевой матч. На домашней арене подопечные Хюттера шли в этом сезоне практически без осечек. Единственной командой до сегодня, которая смогла взять очки на арене "Луи II" была "Ницца".

"Лион" неделю назад добился важной победы - первой после отставки Фабио Гроссо. Прервав серию из трех поражений подряд. После разгрома "Тулузы" гости смогли чувствовать себя раскованнее.

Несмотря на то, что "Монако" считался очевидным фаворитом матча, в первом тайме "Лион" держался очень хорошо и не выглядел мальчиком для битья. Хозяева слишком много позволяли сопернику на своем поле, "ткачи" несколько раз выбегали в опасные контратаки, которые могли закончиться большими проблемами, но гостям не хватало взаимопонимания между футболистами, для того, чтобы довести до логического финала свои атаки.



В конце первого тайма "Монако" проснулся и создал несколько хороших моментов, но на высоте сыграл голкипер гостей - Лопеш, который спас команду. Уже в начале второго тайма Камара мог выводить хозяев вперед, но его удар пришелся в стойку ворот "Лиона".

Монако начал постепенно поджимать соперника к собственным воротам, и поднимать темп игры, чувствовалось, что "Лион" физически начал подседать, и игроки хозяев находятся в лучших физических кондициях, чем их соперники.

Во втором тайме "Лион" откровенно забыл о нападении, и всеми силами пытался сдерживать атаки соперника, ткачи выстроили массированную защиту перед воротами Лопеша и это приносило пользу.

И как это часто бывает, когда уже чувствовалось, что гол в ворота гостей назревает, и "монегаски" смогут дожать главного аутсайдера этого сезона, забить смогла команда на которую уже никто не ставил.

"Монако" слишком увлекся атакующими действиями и не удержал свежих футболистов ткачей, которые только появились на поле, и выбежали в контратаку, Мейтленд-Найлз выкатил под удар Жеффиньо, которому оставалось пробить точно с нескольких метров.



"Лион", который во втором тайме все время отбивался и мечтал о ничьей, дотерпел и использовал свою возможность обыграть "Монако", эта победа становится второй подряд для Пьера Сажа во главе "ткачей" и позволила им покинуть последнее место в турнирной таблице.