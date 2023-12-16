Ланс – Реймс 2:0. Банда Эса продолжает побеждать

Лига 1. 16-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Реймс 2:0

Голы: Саид 43, Кортес 75

Ланс: Самба, Агиляр, Айдара, Данзо, Хусанов, Франковски, Томассон (Кортес, 65), Фюльжени (Давид Кошта, 65), Абдул-Самед, Эль-Энауи, Саид (Гилавоги, 65).

Реймс: Диуф, Агбаду (Ибрагим Диаките, 85), Абдельхамид, Окуму, де Смет, Теума, Матусива (Атангана Эдоа, 85), Хадра (Ричардсон, 78), Ито, Дарами (Умар Диаките, 78), Накамура (Салама, 68).

Предупреждение: Матусива 21

Несмотря на ряд обидных неудач на международной арене, "Ланс" продолжает штамповать победы в Лиге 1, и к кануну Рождества подопечные Франка Эса неожиданно подобрались к зоне еврокубков. "Сухая" победа над "Реймсом" стала 8-й для "кроваво-жёлтых" в 11 последних турах , и на этом же отрезке хозяева "Боллар-Делелис" ни разу не проигрывали.

Хотя такая форма казалась немыслимой ещё на старте сезона. 4 поражения в стартовых 5 турах, расставание с главным бомбардиром Лои Опенда и многолетним лидером Секу Фофана перед первой Лигой Чемпионов за 20 лет. В придачу ещё и эстетская манера игры, которой куда легче было предсказать смерть, чем расчётливым берлинским циникам из "Униона", другим дебютанта ЛЧ.

Тогда северянам прочили судьбу, в итоге уготованную "Униону". Но всё это осталось лишь плодом фантазии недоброжелателей самобытного французского вице-чемпиона. Сегодня был не из тех вечеров, когда хозяева "Боллар-Делелис" проводили свою лучшую игру. Это не стало сюрпризом, ведь сюда пожаловал один из конкурентов за еврокубки из "Реймса".

Азартная банда Вилла Стилла здорово потрепала нервы хозяевам. Мешала качественному билд-апу, в итоге заставив "Ланс" отказаться от мяча. Жалила на контратаках чаще оппонента, постоянно провоцировала ошибки и создала с игры как минимум не меньше соперника.

Этим вечером "Ланс" переиграл соперника на классе, как бы большинство не отрицало, что парни Франка Эса им обладают. "Кроваво-золотым" было неуютно большую часть первого тайма. Но как только они дождались ошибки от азартного "Реймса" – игра была сделана. Под занавес тайма Окуму допустил грубейшую ошибку, открыв Саиду дорогу к пустым воротам Диуфа.

Вторая половина была демонстрацией превосходства. "Реймсу" наглухо был закрыт путь к воротам Самба, а напоследок "Ланс" покичился дебютным голом Оскара Кортеса, находки из Колумбии, выписанной менее, чем за 5 млн. евро. В голевой комбинации также принял участие бывшая звезда Лиги 2 Гилавоги. 2:0. "Ланс" в полном порядке.