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Энрике ответил на вопрос о том, что Мбаппе не отпраздновал свой гол в ворота Лилля
Тренер ПСЖ рассказал о позиции нападающего на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике после матча 16-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" (1:1) рассказал о позиции нападающего Килиана Мбаппе на поле. Также специалист ответил на вопрос о том, что французский форвард не отпраздновал свой гол в ворота "Лилля".
"Он играет там, где хочет. У него есть полная свобода играть там, где он хочет. Разница в том, какой из нападающих последует за ним. Мбаппе не отпраздновал гол? Вы должны спросить его об этом. Я отпраздновал гол", - приводит слова Энрике Goal.
"ПСЖ" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 37 очков.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 19 голов и две результативные передачи.
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