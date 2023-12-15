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Дюгарри о ПСЖ: Футболисты атаки стоят 350 млн евро, но не могут забить
Кристоф высказал претензии к игре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Кристоф Дюгарри высказал претензии к игре "ПСЖ". Французский клуб сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (1:1) в матче Лиги чемпионов.
"Хочу, чтобы мы поговорили о разнице между результатом и стилем игры. У нас есть право не соглашаться.
Как мы можем говорить о том, что "ПСЖ" добился успеха в матче, если они показывают такую нервную игру как в обороне, так и в атаке?
Единственным футболистом, который играл уверенно, был 17-летний Уоррен Заир-Эмери.
У игроков дрожат головы и ноги. Как можно говорить, что это был удачный матч? Футболисты группы атаки стоят 350 миллионов евро, а они не могут забить.
Луис Энрике после каждого матча говорит, что у них было больше моментов, чем у соперника. Да какая разница!
Я вижу, что "ПСЖ" не прогрессирует ни в одной из частей игры, а их тянет молодой парень", - сказал бывший нападающий сборной Франции.
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