Дюгарри о ПСЖ: Футболисты атаки стоят 350 млн евро, но не могут забить

Кристоф Дюгарри высказал претензии к игре "ПСЖ". Французский клуб сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (1:1) в матче Лиги чемпионов.

"Хочу, чтобы мы поговорили о разнице между результатом и стилем игры. У нас есть право не соглашаться.

Как мы можем говорить о том, что "ПСЖ" добился успеха в матче, если они показывают такую нервную игру как в обороне, так и в атаке?

Единственным футболистом, который играл уверенно, был 17-летний Уоррен Заир-Эмери.

У игроков дрожат головы и ноги. Как можно говорить, что это был удачный матч? Футболисты группы атаки стоят 350 миллионов евро, а они не могут забить.

Луис Энрике после каждого матча говорит, что у них было больше моментов, чем у соперника. Да какая разница!

Я вижу, что "ПСЖ" не прогрессирует ни в одной из частей игры, а их тянет молодой парень", - сказал бывший нападающий сборной Франции.