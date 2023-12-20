Мбаппе исполнилось 25 лет. ПСЖ и сборная Франции поздравили форварда

Сегодня Килиану Мбаппе исполняется 25 лет. С днем рождения нападающего поздравили "ПСЖ" и сборная Франции.

"С днем рождения, Килиан Мбаппе! ????❤️" - написала пресс-служба парижан, опубликовав видео с яркими моментами форварда в клубе.

"25 лет, 75 матчей, 46 голов, чемпион мира 2018 года, победитель Лиги наций 2021 года. И это еще далеко не конец. С днем рождения, капитан", - говорится в сообщении сборной Франции.

С "ПСЖ" Мбаппе выиграл 11 трофеев - 5 раз стал чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок Франции, а также по два раза стал обладателем Суперкубка Франции и Кубка французской лиги. Также он становился чемпионом Франции в составе "Монако".