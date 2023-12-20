Мбаппе снова в центре внимания. Реал не считает необходимым осуществлять трансфер

Французский форвард Килиан Мбаппе до сих пор не продлил контракт с "ПСЖ", но через две недели может подписать соглашение с любым клубом.

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"Реал" уже не считает Мбаппе необходимым игроком. В мадридском клубе есть хорошие нападающие: Энрик, Винисиус, Родриго, Брахим Диас. Поэтому команде больше не требуется усиление. Об этом сообщает издание DefensaCentral.

Это не значит, что "Реал" отказался подписать Килиана Мбаппе, но есть определенные принципы по этой сделке. Например: если испанский клуб не получит ответ до января, то будут искать других игроков на трансферном рынке.