16-летний брат Мбаппе дебютировал за основную команду ПСЖ

Младший брат Килиана Мбаппе провел первый официальный матч за "ПСЖ".

16-летний хавбек Этан Мбаппе дебютировал за парижан в матче Лиги 1 с "Метцем" (3:1), выйдя на замену на 92-й минуте и проведя остаток игры на поле вместе с братом.

Также Мбаппе-младший выступает за "ПСЖ" U19. В 12 матчах сезона за юниорскую команду на его счету 3 гола и 2 ассиста.