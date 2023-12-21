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16-летний брат Мбаппе дебютировал за основную команду ПСЖ
Этан Мбаппе дебютировал за парижан
psg.fr
Младший брат Килиана Мбаппе провел первый официальный матч за "ПСЖ".
16-летний хавбек Этан Мбаппе дебютировал за парижан в матче Лиги 1 с "Метцем" (3:1), выйдя на замену на 92-й минуте и проведя остаток игры на поле вместе с братом.
Также Мбаппе-младший выступает за "ПСЖ" U19. В 12 матчах сезона за юниорскую команду на его счету 3 гола и 2 ассиста.
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